الأردن... طلبة الجامعات الخاصة يعودون إلى التعليم الوجاهي

بعد غياب استمر أكثر من عام ونصف بسبب جائحة فيروس كورونا، يبدأ طلبة الجامعات الخاصة في العودة إلى التعليم الوجاهي اليوم الأحد.

وذكر موقع "عمون" أنه تم اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية ووقائية، بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعات.

وينص بروتوكول العودة إلى الجامعات على أن دخول الطلبة إلى الحرم الجامعي يتم من خلال أكثر من بوابة وذلك لمنع التجمهر.

كما يشترط البروتوكول "سند أخضر" للسماح بدخول أعضاء الهيئة التدريسية والكوادر الإدارية والفنية والطلبة إلى الحرم الجامعي أو إحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.