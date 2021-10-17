السعودية... هل قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية يشمل المساجد؟

كشفت السلطات السعودية عما إذا كان قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، اعتبارا من اليوم الأحد، يشمل المساجد.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن القرار لن يشمل المساجد، بحسب صحيفة "عكاظ".

وذكرت أن العمل بتطبيق قواعد التباعد بين المصلين والإلزام بارتداء الكمامات لمرتاديها، سوف يستمر.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال والمتحدث باسم فرع الوزارة في جازان الشيخ محمد الكريري، أن عدم شمول المساجد ضمن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية يعود إلى الطبيعة الخاصة للمساجد التي تعد من الأماكن المغلقة أثناء أداء الصلوات والعبادات.

وأشار إلى أنه من غير الممكن في المساجد اكتشاف الحالات الصحية لمرتاديها من الفئات العمرية المختلفة إذا كان أحدهم مريضا أو غير ذلك.

وعن إمكانية تخفيف هذه الإجراءات الاحترازية أكد أن الأمر مرهون بما ستراه وزارة الشؤون الإسلامية، وما سيوجه به الوزير عبداللطيف آل الشيخ بعد عرض الإجراءات عليه.

وفيما يتعلق بالعودة الحضورية لحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ودور التحفيظ النسائية في تدريس القرآن الكريم، قال الشيخ الكريري إنها ستنفذ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتباعد وارتداء الكمامة والتأكد من التحصين.