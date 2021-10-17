انفجار إطارات طائرة ركاب مصرية أثناء هبوطها في رومانيا... فيديو

ووجه أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، بتشكيل لجنة لتتولى التحقيق في واقعة انفجار 4 إطارات الطائرة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وأظهر مقطع فيديو منشور على إحدى الصفحات المعنية بأخبار الطيران بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إطارات الطائرة التي انفجرت.

Passengers evacuate Flyegypt 737 at Cluj-Napoca Airport in Romania after a landing gear fire bursts all tires on landing. No injuries reported. https://t.co/dZGuVWu1s7 pic.twitter.com/yULNbtXkg8 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 15, 2021

​وأوضحت مصادر مطلعة في سلطة الطيران أن الطائرة التي انفجرت إطاراتها من طراز بوينج "7 B 737"، وكانت أقلعت من مطار الغردقة الدولي يوم الجمعة إلى مطار كلوج نابوكا.

ومن جانبها، قررت سلطة الطيران التحفظ على أوراق الطائرة وجداول صيانتها اليومية والدورية لمتابعتها. وكشفت المصادر مطلعة أن السلطات الرومانية سمحت بإقلاع الطائرة من دون ركاب.

وكانت مصادر بقطاع الطيران المدني، أكدت أن قائد الطائرة فوجئ بانفجار الإطارات أثناء الهبوط، وتمكن من الحفاظ على مسار الطائرة قدر الإمكان مع عدم وجود أي إصابات جراء الحادث.