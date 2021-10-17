الأردن... تعليق الدوام الدراسي في محافظتين بسبب جرثومة "شيغيلا"

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، اليوم الأحد، تعليق الدوام الدراسي في مدارس محافظتي جرش وعجلون شمالي البلاد، بسبب اكتشاف جرثومة "شيغيلا".

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة أحمد المساعفة إن تعليق الدوام سيكون لمدة يوم واحد فقط، موضحا أن التمديد سيعتمد على المستجدات الصحية في المناطق التي تحتوي على الجرثومة.

وأشار المسؤول الأردني إلى أن تعليق الدوام في هذه المدارس احترازيا ولغايات التعقيم، بحسب صحيفة "الغد".

وذكرت الوزارة أن القرار جاء بناء على التنسيق بين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارتي الصحة والتربية والتعليم.

والمدارس التي سيطبق عليها قرار الإغلاق هي: جبة ثانوية بنين، جبة الأساسية بنين، الأمير فيصل الأساسية المختلطة، جبة الثانوية بنات، جبة الأساسية المختلطة، وصفي التل الأساسية المختلطة، الوهادنة الأساسية المختلطة للبنات، الوهادنة الثانوية للبنين، الوهادنة الثانوية للبنات، الوهادنة الأساسية للبنين.

وتعد جرثومة "شيغيلا" عدوى معوية تسببها فصيلة بكتيرية، تُعرف باسم "شيغيلا"، ومن العلامات المهمة الدالة على الإصابة بها، الإسهال وهو ما يكون عادة، دمويا، مصاحب بآلام أو تقلصات المعدة المؤلمة، وكذلك الحُمى والقيء.

وتزداد احتمالية إصابة الأطفال دون الخامسة بعدوى "شيغيلا"، ومن الممكن حدوثها في أي عمر، وعادة ما تشفى تلك الحالات المرضية الخفيفة من تلقاء نفسها خلال أسبوع.

وتحدث العدوى بجرثومة "شيغيلا" عندما تبتلع بكتيريا "شيغيلا" بالخطأ، عن طريق لمس الفم، أي المخالطة المباشرة بين الأشخاص، وفي حالة عدم غسل اليدين جيدا، بعد تغيير حفاضات طفل مصاب بالعدوى، أو تناول أطعمة ملوثة، أو شُرب المياه الملوثة.