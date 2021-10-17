الاتحاد الإيراني للتنس: السلطات البحرينية تعرقل مشاركة منتخبنا بكأس "ديفيز"

أعلن الاتحاد الوطني للتنس في إيران أنه يتابع عبر الاتحاد العالمي للتنس واللجنة الأولمبية والخارجية الايرانية موضوع عدم إصدار الحكومة البحرينية تأشيرات لثلاثة من أعضاء المنتخب الإيراني للمشاركة في كأس "ديفيز" في البحرين.

وقال الاتحاد الوطني الإيراني للتنس في بيان: "رغم جهودنا لحصول أعضاء المنتخب الوطني على تأشيرة السفر إلى البحرين للمشاركة في بطولة كأس ديفيز للتنس لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، إلا أن البلد المضيف لم يصدر تأشيرة سفر لجميع أعضاء منتخبنا المشاركين في البطولة".

واضاف البيان: "يتابع الاتحاد الإيراني حاليا، بالتشاور مع الاتحاد العالمي للتنس واللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الخارجية، حصول ثلاثة من أعضاء المنتخب الوطني على تأشيرات دخول الى البحرين وهم: أنوشا شاهقلي، علي یزداني وسامیار الیاسي.

ويمثل المنتخب الوطني الإيراني في بطولة كأس "ديفيز": حمید رضا نداف، وأمیر حسین بادي وسینا مقیمي وأنوشا شاهقلي، وعلي یزداني وسامیار الیاسي.

وتقام بطولة كأس "ديفيز" في مملكة البحرين خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة 13 دولة وهي: الإمارات والسعودية وسنغافورة وسلطنة عمان واليمن وتركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان ومنغوليا والعراق وكمبوديا وايران والبلد المستضيف البحرين.