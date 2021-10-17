شيخ الأزهر يقدم هدية تذكارية للسيسي... ما هي؟

قدّم شيخ الأزهر، أحمد الطيب، اليوم الأحد، هدية تذكارية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

جاء هذا على هامش الاحتفالية التي نظمتها وزارة الأوقاف بذكرى "المولد النبوي" الشريف في القاهرة، بحسب موقع "صدى البلد".

وأشارت الصحيفة إلى أن هدية الطيب خلال الحفل عبارة عن نسخة من مصحف الأزهر الشريف.

​ويكرم الرئيس المصري خلال الاحتفالية، مجموعة من علماء ورجال الدين داخل البلاد وخارجها، تقديرا لجهودهم الملموسة في مجال الدعوة، بالإضافة إلى نشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.