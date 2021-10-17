التعليم المصرية تعلن ضوابط العمل التطوعي في المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، اليوم الأحد، عن ضوابطها الخاصة بسد العجز في أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وذكرت بوابة أخبار اليوم، صباح اليوم الأحد، أن ضوابط وزارة التعليم المصرية الخاصة بسد العجز في أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الحالي، تأتي في سياق جهود الوزارة لتحقيق عام دراسي منضبط في مدارس الجمهورية.

وتتمثل ضوابط وزارة التعليم، في التالي:

1- تقديم طلب العمل بنظام الحصة من خلال مدير عام الإدارة التعليمية، من أجل بحث مدى جواز العمل بهذا النظام من عدمه، بحسب حصر العجز بكل مادة على مستوى تلك المديرية، وبحسب الشروط الواردة في الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 2021/9/20.

2- التأكيد على أن نظام العمل بالمدارس سيكون بنظام التطوع أو العمل المجاني، شريطة أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا التربوية، وحصر العمل في معاونة المعلمين بحسب ما يتم تكليفهم به من خلال مشرف المادة.

3- يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب لهم صلة قرابة بالمتطوع، حتى الدرجة الثانية، شريطة أن تكون الأولوية في العمل التطوعي بنظام الحصة لمعلمي المواد الأساسية.

4- مراعاة عدم اشتراك المتطوع للعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات أو المراقبة، على أن يتم الاستعانة بهذا المتطوع من بداية العام الدراسي، وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة فحسب.

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