إعلام: النائب عن "حزب الله" حسن فضل الله يتوعد بمحاسبة "مجرمي الطيونة"

قال النائب عن "حزب الله"، حسن فضل الله، إن ما اقترفه المجرمون في الطيونة مجزرة سيكون لها تداعياتها الكبيرة.

ونشرت "الميادين"، عن فضل الله قوله: "لم نعتد أن نترك دمنا على الأرض ونعرف كيف ندافع عنه".

التداعيات هي انذار وكلام ونبرة عالية وهم يعلمون هذا والا لما خرج ممثل القتلة وما أكثرهم يتفاخر لما فعله ونرى جزئا آخر يحتفل بحجة ذكرى ولكن الحقيقة انتصار على اقوى جبهة في لبنان والآتي اعظم — Haidar (@Haidar61456079) October 17, 2021

وأردف: "سنواجه هذا العدوان الإجرامي بما لا يدع هؤلاء ينخدعون كثيرا بعنترياتهم وبخطابهم الاستفزازي"، وأضاف: "حصلنا على التزامات من الأجهزة الأمنية وأبلغتنا بأن كل شيء على ما يرام".

وقال فضل الله: "المطلوب محاسبة من حرض وخطط وقرر نشر المجموعات وأطلق النار وصولا إلى أعلى مسؤول".

وختم فضل الله: "منذ أكثر من سنة تردنا معطيات أنهم يحضرون لفتنة ويتباهون أمام السفارة الأمريكية والسعودية".