السيسي يسمح لدبلوماسي مصري بالزواج من أجنبية

وافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على زواج دبلوماسي مصري من سيدة أجنبية.

وأصدر السيسي قرارا جمهوريا بالسماح للوزير المفوض بالتمثيل التجاري أحمد محمد شوقي محمد عياد بالزواج من السيدة راوية مبروك المتمتعة بجنسية المملكة المغربية.

ونشرت الجريدة الرسمية في بيان قرار الرئيس المصري الذي يحمل رقم 457 لسنة 2021.

وأوضحت الجريدة أن ذلك يأتي ذلك وفق قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982.

ووفقا للدستور، فإن لرئيس الجمهورية الترخيص لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج بمن ينتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية أو التي اكتسبت الجنسية المصرية وذلك للاعتبارات التي يقدرها بالنسبة لكل حالة على حدة.

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