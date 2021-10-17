قطر: إنشاء 4 خطوط عملاقة لإنتاج الغاز المسال

أعلنت شركة "قطر غاز"، اليوم الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول، إنشاء 4 خطوط عملاقة لإنتاج الغاز المسال.

ونشرت شركة قطر للغاز عبر حسابها على موقع "تويتر" تغريدة قالت فيها إن خطوط الإنتاج العملاقة الجديدة سترفع طاقتها الإنتاجية إلى 110 ملايين طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن سنويا.

وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق، عن توقيع صفقة ضخمة لبيع الغاز الطبيعي إلى الصين، التي تعد شريكا استراتيجيا لها في مجال الطاقة، تتضمن تزويد المحطات الصينية بـ 10 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال على مدى 10 سنوات.

وقال الموقع الرسمي لشركة "قطر للبترول" إن الشركة أبرمت اتفاقية مع شركة "شل"، تتضمن تزويد الصين بمليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 10 سنوات.

ومن المقرر أن يتم البدء في تنفيذ الصفقة لإمداد بعض محطات الغاز الطبيعي المسال في الصين، خلال يناير/ كانون الثاني 2022.

ولفت الموقع إلى قول وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة، إن هذه الاتفاقية تلبي جزءا من متطلبات عملاء شركة "شل" في الصين.