نتائج الانتخابات العراقية تدخل البلاد في حالة من الفوضى... فيديو

في العاصمة بغداد، أقدم متظاهرون على قطع طريق الحسينية، شمال شرق بغداد، كما تظاهر العشرات في مناطق متفرقة من العاصمة معترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية.
وشهدت الاحتجاجات صداما بين المتظاهرين والقوات الأمنية بعد محاولة منعهم من قطع الطرق.
#بالفيديو | نزول عشائر الفريجات الان بطريق شمال بغداد رفضا للنتائج.https://t.co/Y3eQFqWjan pic.twitter.com/ArtNIr7wMM— قناة العهد (@ahadtv) October 17, 2021
وفي محافظة واسط وسط العراق قام عدد من المتظاهرين بقطع الطريق من خلال إحراق الاطارات.
#العراق— Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa1s5t8i3e) October 17, 2021
الميليشيات تعتدي على قوات الجيش بعد محاولة منعهم من قطع طريق بغداد _ الكوت احتجاجا على نتائج الإنتخابات. pic.twitter.com/9DoCtJOgfM
وفي أقصى جنوب العراق قام المتظاهرين في محافظة البصرة بالعمل ذاته، ما أدى الى عرقلة السير بعد قطع طرق مهمة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أعلنت الأربعاء الماضي، إعادة فرز الأصوات يدويا في أكثر من 3000 مركز اقتراع، لمطابقة النتائج بنتائج نظام الفرز الإلكتروني، بعد طعن العديد من المرشحين المستقلين على النتائج النهائية.
المعامل بغداد الان#لنعيد_الحق_لاهله pic.twitter.com/IZ8NhwaxCG— كتب فلان (@ktb_flain) October 17, 2021
وكانت النتائج الأولية قد أظهرت حصول التيار الصدري على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، تلته كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا، وحلت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا.
ولاقت النتائج التي أعلنتها المفوضية، الأسبوع الماضي، اعتراضات من عدة قوى سياسية أعلنت رفضها لتلك النتائج بينها ائتلاف الوطنية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وتحالف الفتح والذي يضم الأذرع السياسية لفصائل الحشد الشعبي في العراق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)