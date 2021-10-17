التحالف العربي يعلن تنفيذ41 عملية عسكرية ضد "أنصار الله" في 24 ساعة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، عن تنفيذ41 عملية عسكرية ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) خلال 24 ساعة الماضية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال التحالف إن العمليات العسكرية استهدفت آليات وعناصر المليشيا بمديرية العبدية والقرى المحيطة بمحافظة مأرب.

#عاجل | #التحالف : نفذنا 41 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بالعبدية والقرى المحيطة خلال الساعات 24 الماضية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) October 17, 2021

وأضاف أنه تم تدمير خلال العمليات (10) آليات العسكرية وقتل (165) عنصرا إرهابيا.

وذكر التحالف أن جماعة أنصار الله لا تزال تمارس عملياتها الإرهابية ضد المدنيين وتمنع وصول المساعدات الطبية للمرضى في العبدية، حسب تعبيره.

ومنذ مطلع فبراير/شباط الماضي، يتصاعد القتال بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في مأرب، بعد إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب التي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، وتمثل السيطرة على المدينة أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن.

والقتال في مأرب يمثل جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 سنوات بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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