تركيا تعلن تحييد 3 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عن تحييد 3 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقال بيان للدفاع التركية إنه تم تحييد "3 إرهابيين" في منطقة جبال قنديل، عبر غارات جوية شنتها مقاتلات تركية، بحسب وكالة الأناضول الرسمية. © REUTERS / MURAD SEZER مقتل جندي تركي خلال العمليات العسكرية شمالي العراق

وتعتبر تركيا "العمال الكردستاني" تنظيما إرهابيا، وتقول إنه يتخذ من مناطق بشمال العراق بينها جبال قنديل منطلقا لتنفيذ عمليات هجومية داخل أراضيها.

وكانت أنقرة قد أطلقت في أبريل/ نيسان الماضي، عمليتي "مخلب البرق" و"الصاعقة" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان" شمالي العراق.

وتتواجد القوات التركية في معسكر "زليكان" التابع لقضاء بعشيقة شمال شرقي الموصل مركز نينوى.

وتسبب التواجد العسكري التركي والعمليات التي تشنها أنقرة داخل الأراضي العراقية في غضب سياسي وشعبي واسع في بغداد، تمخض عن أزمة بين البلدين دون أن تسحب تركيا قواتها، رغم المطالبات المتكررة من الحكومة العراقية.