بيدرسون حول اجتماعات مناقشة الدستور السوري: اتفقنا على وضع 4 عناوين

قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأحد، يوجد لدينا مبادئ واضحة سوف تناقش خلال الاجتماعات الجارية حول الدستور السوري.

وأشار بيدرسون في تصريحات أدلى بها اليوم إلى وسائل الإعلام، "اتفقنا على وضع 4 عناوين ويتم صياغة نصوص تناقش خلال الأسبوع (الجاري)، بالاستناد إلى هذا التفاهم كلي أمل في أننا سنتمكن من التقدم.

وعبر بيدرسون في مؤتمر صحفي مقتضب عقده قبل اجتماع اللجنة الدستورية السورية، عن أمله في أن "نتمكن في التقدم" بناء على هذه التفاهمات السابقة، "فلنعمل بجهد خلال هذا الأسبوع، وعندما نجتمع يوم الجمعة، سنتمكن من إيجاز ما حققناه".