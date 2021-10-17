الطيران المدني الأردني: لا خطط لتشغيل رحلات جوية مع سوريا

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو، عدم وجود خطط لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين الأردن وسوريا أو العكس في الوقت الحالي.

وقال مستو، للصحفيين اليوم الأحد، إن المملكة تسعى دائما إلى زيادة عدد الخطوط الجوية التي تجمعها مع مختلف دول العالم، بهدف تعزيز الانفتاح الاقتصادي ودعم عجلة النمو، فالطيران ممكن ومحرك للاقتصاد، وفقا لوكالة "بترا"

وأضاف مستو إننا وقعنا مزيدا من اتفاقيات النقل الجوي مع دول العالم، مشيرا إلى أن الاتفاقيات تشكل حجر الأساس لتشغيل خطوط جوية بين الأردن ودول العالم.

وأكد مستو عزم الخطوط الجوية التركية بدء رحلاتها إلى العقبة مطلع العام المقبل، لما تمثله العقبة من وجهة جاذبة لكثير من خطوط الطيران العالمية، وما تقدمه من إعفاءات ومزايا تدعم حركة السفر.