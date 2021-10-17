الشرطة الفلسطينية تقبض على شاب حطم تماثيل الأسود في رام الله... صور وفيديو

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه شاب وهو يحمل مطرقة حديدية كبيرة، وينهال على التماثيل بالطرق ما أدى لتدمير اثنين منها.
اعتقال مواطن بعد تحطيمه اجزاء من تماثيل أسود المنارة وسط مدينة رام الله pic.twitter.com/umhRcwncXt— Khaled Khaled (@KhaledK80363837) October 17, 2021
وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان، إنها ألقت القبض على الشخص الذي قام بتحطيم وتكسير رأسين لأسود في دوار المنارة برام الله.
"أشبال رام الله" اليوم برؤوس مقطوعة!— mujahed moflh | مجاهد بني مفلح (@mujahedmoflh) October 17, 2021
على غفلة من عناصر الشرطة، حطّم شاب بمطرقة، رؤوس ثلاثة أشبال وسط رام الله، اليوم. #ramallah #lion_of_ramallah #lion #palestine #رام_الله #المنارة #أسود #أسود_رام_الله pic.twitter.com/g9kop4nRwQ
وأضافت أنه تم التحفظ عليه، لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.
ولم تعرف بعد دوافع الشخص الذي قام بعملية الاعتداء على هذه التماثيل.
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