الشرطة الفلسطينية تقبض على شاب حطم تماثيل الأسود في رام الله... صور وفيديو

أعلنت الشرطة الفلسطينية، اليوم الأحد، القبض على شاب قام بتحطيم تماثيل لأسود تاريخية في ميدان المنارة وسط مدينة رام الله.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه شاب وهو يحمل مطرقة حديدية كبيرة، وينهال على التماثيل بالطرق ما أدى لتدمير اثنين منها.

اعتقال مواطن بعد تحطيمه اجزاء من تماثيل أسود المنارة وسط مدينة رام الله pic.twitter.com/umhRcwncXt — Khaled Khaled (@KhaledK80363837) October 17, 2021

وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان، إنها ألقت القبض على الشخص الذي قام بتحطيم وتكسير رأسين لأسود في دوار المنارة برام الله.

وأضافت أنه تم التحفظ عليه، لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.

ولم تعرف بعد دوافع الشخص الذي قام بعملية الاعتداء على هذه التماثيل.

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