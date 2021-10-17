انتصار السيسي توجه كلمة للشباب في يوم القضاء على الفقر

وجهت انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلمة إلى الشباب في اليوم العالمي للقضاء على الفقر.

وكتبت انتصار السيسى، على صفحتها الشخصية على فيسبوك، موجهة التحية إلى الشباب الذي يشاركون في مشروع تطوير الريف المصري.

وقالت إنه "في اليوم العالمي للقضاء علي الفقر، أتوجه بكل التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا".

وأضافت، "هذا اليوم يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية التي تعزز روح التعاون والمشاركة، وتؤكد حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة، وهو ما تمضي مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة لـ58 مليون إنسان في 4584 قرية".

ومبادرة "حياة كريمة" هي مبادرة رئاسة مصرية، تعمل على تغيير الحياة في الريف المصري، بتطويره على كافة الأنحاء.

واحتفلت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، باليوم الدولي للقضاء على الفقر، الذي يوافق 17 أكتوبر من كل عام، مجددة أهمية معالجة أزمة الديون، وضمان تعافي الاستثمار في البلدان الأشد احتياجًا حول العالم.

واليوم الأحد، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر.

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