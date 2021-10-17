بيدرسون: الاتفاق على بدء عملية صياغة مسودة الإصلاح الدستوري في سوريا هذا الأسبوع

أكد المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اليوم بين الأطراف السورية، على البدء بعملية صياغة مسودة الإصلاح الدستوري في سوريا، الأسبوع الجاري.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيدرسون، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماعه مع المبعوث الحكومي والمعارضة، اليوم الأحد، إن "الرئيسين المشاركين [الممثلين عن الحكومة والمعارضة] يتفقان على أننا لا نقوم فقط بالإعداد للإصلاح ولكن للبدء بالصياغة أيضا.. سنبدأ هذا الأسبوع بعملية صياغة مسودة الإصلاح الدستوري لسوريا ".

وأضاف "أعتقد أن هناك مبادئ واضحة ستُناقش [خلال اجتماع جنيف] واتفقنا على وضع 4 عناوين ويتم صياغة نصوص تناقش خلال هذا الأسبوع".

وكانت لجنة مناقشة الدستور اختتمت جولة خامسة في مقر الأمم المتحدة في جنيف في 29 من يناير/كانون الثاني، وهي الجولة التي انتهت كسابقاتها دون إحراز تقدم يذكر.