الأمن العراقي يحرق وكرا لـ"داعش" الإرهابي... صور

أعلن الأمن العراقي، مساء اليوم الأحد، تدمير وحرق وكر تابع لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ومن خلال الرصد والمتابعة تم مشاهدة حركة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في جبال مكحول".

وفقاً لمعلومات دقيقة، ومن خلال الرصد والمتابعة تم مشاهدة حركة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في جبال مكحول، تحركت قوة من لواء المشاة ٩١ وشرعت بالبحث والتفتيش... pic.twitter.com/QBXNO9T6ey — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) October 17, 2021

​وتابع أن قوة من لواء المشاة 91 تحركت نحو الموقع المحدد، و"شرعت بالبحث والتفتيش، وعثرت على وكر للإرهابيين بداخله حزام ناسف وملابس لعناصر داعش ومواد أخرى"، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأكد البيان على أن "القوة المنفذة للواجب قامت بحرق وتدمير الوكر بالكامل، دون حادث يذكر".