انطلاق مناورات "المدافع الأزرق" بين البحرية السعودية والأمريكية... فيديو

انطلقت، اليوم الأحد، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "المدافع الأزرق- 21" بين البحرية السعودية والأمريكية في الأسطول الغربي.

وحضر المناورات مساعد قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، والعقيد البحري دانيال بيلي من البحرية الأمريكية، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتهدف المناورات التي تستمر لمدة 10 أيام إلى "تعزيز العلاقات والتعاون العسكري ورفع مستوى الاستعداد القتالي، والجاهزية بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية".

#فيديو_الدفاع

انطلاق مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط #المدافع_الأزرق 21 بين #القوات_البحرية_الملكية_السعودية والقوات البحرية الأمريكية في الأسطول الغربي. pic.twitter.com/7acG53o9Pl — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) October 17, 2021

كما تهدف إلى "تبادل الخبرات في مجال حماية الموانئ، وإزالة الألغام على اليابسة وتحت الماء، إضافة إلى الإسهام في تطوير القدرات الأمنية بحماية وسلامة البحار والممرات المائية الإقليمية والدولية، لضمان حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر"، وفق المصدر ذاته.

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