السعودية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

دعت وزارة الخارجية السعودية مواطني المملكة بعدم السفر إلى لبنان، بسبب ما اسمته "الظروف الراهنة" هناك.

وقالت الوزارة، في بيان، نشرته، مساء اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إنه "نظرا للظروف الراهنة في لبنان ندعو جميع المواطنين الكرام إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى العديد من الدول ومنها لبنان".

#تنبيه | نظراً للظروف الراهنة في #لبنان ندعو جميع المواطنين الكرام إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى العديد من الدول ومنها #لبنان، كما ندعو الجميع إلى عدم التردد في التواصل معنا عبر الأرقام الموضحة في البيان pic.twitter.com/3pqb1TuWwD — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 17, 2021

​وتابع البيان: "كما ندعو الجميع إلى عدم التردد في التواصل معنا عبر الأرقام الموضحة في البيان".

وكانت اشتباكات مسلحة وقعت، الخميس، خلال وقفة احتجاجية لأنصار "حزب الله" وحركة "أمل"، في منطقة الطيونة في العاصمة بيروت، للمطالبة بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، أدت إلى وقوع قتلى وجرحى.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، تعليقا على الأحداث إن المملكة "تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين دون استثناء".

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