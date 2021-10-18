اندلاع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت... فيديو

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، صباح اليوم الاثنين، عن اندلاع حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت.

وأكدت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الشخصية على منصة "تويتر" أن "فرق الإطفاء في المصفاة تعاملت مع الحريق بشكل محترف".

وقع قبل قليل حريق في وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقي ARDS في مصفاة ميناء الأحمدي، وتقوم فرق الإطفاء في المصفاة حاليا بالتعامل مع الحريق، علما أنه لم تقع أي إصابات جراء الحادث. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل قريبا. — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) October 18, 2021

وأشارت شركة البترول إلى "وقوع عدد من الإصابات الطفيفة وحالات اختناق" جراء الحريق.

ونشرت حسابات مختلقة على منصة "تويتر" مقاطع فيديو وبعض الصور من موقع اندلاع الحريق.

وقالت الشركة: "لم تتأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير، كما لم تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء جراء الحريق".

ولن يعطل الحريق عمل المصفاة وعمليات التصدير، وكذلك لن تتأثر عمليات التسويق المحلي وعمليات تزويد وزارة الكهرباء والماء، بحسب الشركة.