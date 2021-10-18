الأردن يكشف سبب نقل مرضى كورونا من عمان الميداني إلى الجاردنز

كشف محافظ عمان، ياسر العدوان، اليوم الاثنين، عن سبب نقل مرضى فيروس كورونا من مستشفى العاصمة الميداني إلى مستشفى الجاردنز.

ونقلت وكالة عمون، صباح اليوم الاثنين، عن العدوان، أن نقل مرضى فيروس كورونا من مستشفى عمان الميداني إلى مستشفى الجاردنز، جاء لسبب احترازي، بعد بدء تجمد مادة الأوكسجين داخل الأنابيب.

وأفاد محافظ العاصمة بأن الوضع الصحي في مستشفى عمّان الميداني جيد، موضحا أنه تم تخفيف الضغط عن خزانات الأوكسجين بنقل مرضى فيروس كورونا إلى مستشفى الجاردنز احترازيا، مشددا على أنه لا يوجد ما يستدعي القلق.

وأكد ياسر العدوان أنه لا يوجد نقص في مادة الأوكسجين داخل المستشفى، مشيرا إلى أن الوضع الجيد في المستشفى قد سمح بمغادرة الموقع بعد الاطمئنان على سلامة مرضى كورونا، مع التأكد من سير الأمور داخل المستشفى، بشكل جيد.

ونقلت الوكالة على لسان وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، أن نقل مرضى كورونا من مستشفى عمان إلى مستشفى آخر، وهو الجاردنز، يعد عملية مبرمجة قررتها وزارته، من أجل إجراء صيانة للأرضية التي تحمل خزانات الأوكسجين.

وأوضح الوزير الأردني أن الأرضية الخارجية لمستشفى عمان الميداني بدأت بـ"التهبيط"، لافتا إلى أنه مع اقتراب فصل الشتاء كان ضروريا إجراء عملية الصيانة للمستشفى، ونقل المرضى، نافيا وجود نقص بالأوكسجين في المستشفى، أو أي خلل بالتمديدات.

من جانبه، أكد مدير المستشفى، فايز أبو حميدان، أن حوالي 40 مصابا بفيروس كورونا قد تم تحويلهم، يوم الأحد، من مستشفى عمّان الميداني إلى مستشفى الجاردنز.

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