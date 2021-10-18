العراق يدمر أوكارا لـ"داعش" في كركوك

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الإثنين، أن الطيران العسكري العراقي دمر أوكارا لتنظيم "داعش" في وادي الشاي بكركوك.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن خلية الإعلام الأمني في بيان لها أن طيران القوة الجوية العراقية قام بضربات جوية بواسطة طائرات F16 وسوخوي 25، استهدفت أوكارا للإرهابيين في وادي شاي بمحافظة كركوك، وذلك بحسب معلومات استخباراتية دقيقة عبر خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

وعلى اثر ذلك خرجت قوة من فرقة المشاة الآلي الثامنة لتفتيش مكان هذه الضربات وعثرت على خمسة أوكار تم استهدفها تحتوي مواد طبية واخرى غذائية وافرشة واغطية وخلية شمسية ونضائد وكاميرا. — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) October 18, 2021

وأوضحت الوكالة: "بعد وصول معلومات استخباراتية لقيادة العمليات المشتركة، خرجت قوة من فرقة المشاة الآلي الثامنة العراقية لتفتيش مكان هذه الضربات"، مشيرة إلى "العثور على خمسة أوكار لتنظيم داعش تم استهدفها وتدميرها، تحتوي على مواد طبية وغذائية وكاميرا ونضائد وأفرشة وأغطية وخلية شمسية".

وفي سياق متصل، أعلن الأمن العراقي، مساء أمس الأحد، تدمير وحرق وكر تابع لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول).

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، إنه "وفقاً لمعلومات دقيقة، ومن خلال الرصد والمتابعة تم مشاهدة حركة لعناصر عصابات داعش الإرهابية في جبال مكحول".

وتابع أن قوة من لواء المشاة 91 تحركت نحو الموقع المحدد و"شرعت بالبحث والتفتيش، وعثرت على وكر للإرهابيين بداخله حزام ناسف وملابس لعناصر داعش ومواد أخرى".

وأكد البيان أن "القوة المنفذة للواجب قامت بحرق وتدمير الوكر بالكامل، دون حادث يذكر".

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