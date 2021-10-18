الجيش الكويتي يحدد ضوابط مبيت وتدريب النساء في صفوفه

كشف الجيش الكويتي عن ضوابط تدريب ومبيت النساء في صفوفه، بعد أيام على صدور قرار تاريخي يسمح للعنصر النسائي بالالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط صف وضباط اختصاص وأفراد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مدير مديرية التعبئة العامة في الجيش العقيد الركن طارق الصبر، نقلتها صحيفة القبس المحلية.

وقطع الصبر بأنه لا يوجد مبيت للعنصر النسائي أثناء التدريب، مضيفا أن من سيتولى تدريبهن سيكون عنصرا نسائيا أيضا من وزارة الداخلية.

وأوضح أنه تم التنسيق لجلب عناصر نسائية للتدريب من أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية (تابعة لشرطة الكويت).

وحول آلية التسجيل لانتساب العنصر النسائي للجيش الكويتي قال الصبر إن ذلك سيتم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

وقال في هذا الصدد إن الدورات التي سيفتح باب الانتساب إليها هي في التخصص الطبي ومدتها تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر، إضافة إلى دورة في تخصصات أخرى ستقام بالحرس الوطني مدتها 3 أشهر.

وفيما يتعلق بالخطوات اللاحقة، أوضح الصبر أن المنتسبات سيتم تقليدهن رتبهن بحسب شهادات الدراسة التي يحملنها.

وأوضح أنه فيما يخص ضباط الصف فسوف تمنح رتبة رقيب أول للخريجة الجامعية، فيما ستمنح من تحمل شهادة الدبلوم رتبة رقيب مع علاوتين، بينما ستحظى الحاصلات على الثانوية العامة برتبة رقيب، وسيتم تقليد الأفراد وكيل عريف وجندي.

والثلاثاء الماضي، أصدر وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي، قرارا تاريخيا يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية.

ووقتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، إن القرار يسمح بفتح باب التسجيل للكويتيات للالتحاق بالخدمة العسكرية كضباط صف وضباط اختصاص وأفراد.

إلا أن التحاق المواطنات بالجيش سوف يقتصر خلال هذه المرحلة على "مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة"، بحسب المصدر ذاته.