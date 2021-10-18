اليمن يعود إلى الواجهة بأجمل احتفالية في ذكرى المولد النبوي... فيديو

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع وصور تظهر لحظات احتفال العاصمة اليمنية صنعاء بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث أضاءت المفرقعات النارية سماء وشوارع وأزقة المدينة التي تعيش الحرب منذ أكثر من عشر سنوات.