اليمن يعود إلى الواجهة بأجمل احتفالية في ذكرى المولد النبوي... فيديو

وأظهرت المقاطع والصور المنشورة انتشار الألوان الزاهية في مختلف المناطق اليمنية على المباني والشوارع والطرقات.
سماء #صنعاء_الآن الالعاب النارية تنطلق من بيت وحاره وحي وشارع إحتفاء بذكرى مولد سيد الكون وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ونور قلوبنا #محمد صل الله عليه وعلى اله وسلم #المولد_النبوي_الشريف#لبيك_يا_رسول_اللهpic.twitter.com/oqqGQ8ISzK— Bin Ghaleb (@GhalebM0nz1i7) October 17, 2021
وأفادت وسائل إعلام يمنية أن الأحزاب والمكوّنات السياسية والوطنية تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف بفعالية في العاصمة صنعاء.
#صنعاء المنورة عاصمة سام وقلعة الصمود ومدينة— الجبهة الإعلامية🇾🇪 (@MediaFrontt) October 17, 2021
الاحرار لحضور الاحتفال بالمولد النبوي
سلام الله على صنعاء . pic.twitter.com/D3RR1Nf9Ro
كما تداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع توثق "اللوحة الجمالية التي أضفت على العاصمة صنعاء، التي تزينت بالحلة الخضراء، رونقاً خاصاً".
#صنعاء لك من الله السلام والرحمة والإيمان... صنعاء روحي لكِ الفداء يا أم الفداء... يامن تزينت لرسولها وزغردت وأنشدت لبيك يارسول الله... pic.twitter.com/SRfsAe6TSq— جميل (@M_saleh430) October 17, 2021
ووجّه البعض سلاماً لصنعاء التي "تزيّنت لرسولها وزغردت وأنشدت لنبي الإسلام".
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