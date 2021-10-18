العراق يتعاقد مع شركة بريطانية لمراقبة الحركة الجوية

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الاثنين، أن الشركة العامة للملاحة الجوية العراقية تعاقدت مع الشركة البريطانية "سيركو" لمراقبة الحركة الجوية لمدة سنة واحدة، كحد أقصى، على أن تبدأ عملها من تاريخ توقيع العقد.

وذكرت وكالة " شفق نيوز" نقلا عن مصدر مطلع أن "الشركة قامت بتغيير ثلاثة مديرين عموميين خلال ثلاثة أشهر فقط، من أجل توقيع هذا العقد"، مشيرة إلى أن "المدير الرابع وقع العقد من دون حتى الرجوع إلى أعضاء مجلس الإدارة".

وأوضح المصدر، أن "أغلب المراقبين الجويين والموظفين رافضون لهذه الشركة، لأن فيها ضرر كبير من ناحية رواتب ومخصصات موظفيها".

ونوه المصدر، وفقا للمعلومات التي يمتلكها، إلى أن "راتب الموظف الواحد في شركة سيركو يتراوح بين 70 إلى 80 مليون دينار، وقد يصل إلى 100 مليون"، مشيراً إلى أن "الموظفين الذين ستجلبهم الشركة البريطانية، يتراوح عددهم بين 15 إلى 20 موظفاً".

وكان عضو هيئة رئاسة البرلمان العراقي، حسن الكعبي، قد انتقد في وقت سابق من العام الحالي، شركة (سيركو) البريطانية، وأكد أنها لم تقدم أي خدمة للملاحة الجوية العراقية.

يشار إلى أن شركة (سيركو) البريطانية، تمتلك في الشرق الأوسط أكثر من 4500 شخص في ثلاث دول عدا العراق، وهي الإمارات، السعودية، وقطر.