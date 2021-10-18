التربية الجزائرية: العودة إلى نظام 3 فصول في السنة الدراسية

أصدرت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، اليوم الاثنين، تعليمات وقرارات جديدة بشأن العام الدراسي 2021/2022.

وأفادت صحيفة النهار، اليوم الاثنين، بأن وزارة التربية الوطنية الجزائرية قد نشرت ترتيبات التقويم "البيداغوجي" للسنة الدراسية الحالية في المراحل التعليمية المختلفة.

وأكدت الوزارة الجزائرية في بيان لها أنه بحسب التنظيم الاستثنائي للتمدرس المعتمد خلال السنة الدراسية الجارية، وبناء على المخططات والتدرجات الاستثنائية للتعلم، فقد تقرر تنظيم السنة الدراسية الحالية في ثلاثة فصول.

وذكر بيان وزارة التربية الوطنية الجزائرية أن تنظيم السنة الدراسية في ثلاثة فصول سيكون مع ما يرافقها من تقويم "بيداغوجي" للتعلمات المنجزة، عبر التقويم الشخصي والتكويني والتحصيلي، أيضا.

وكان وزير التربية في الجزائر، عبد الحكيم بلعابد، قد أكد بدء 10 ملايين تلميذ الدراسة، في الواحد والعشرين من الشهر الماضي، لافتا إلى وجود 510 آلاف مدرس يعملون في المراحل التعليمية الثلاث، ما قبل الجامعة.

ويبلغ عدد المدارس في الجزائر، حوالي 28 ألفا و585 مؤسسة تعليمية موزعة على مراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

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