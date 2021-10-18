مصدر لـ"سبوتنيك": وفد صندوق النقد الدولي يصل لبنان هذا الأسبوع للتفاوض مع الحكومة

أعلن مصدر لبناني مطلع أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيصل إلى لبنان هذا الأسبوع بهدف مناقشة آلية التفاوض مع الحكومة بشأن خطة التعافي الاقتصادي والمالي.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين: "إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيصل إلى لبنان هذا الأسبوع لمناقشة آلية التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن خطة التعافي الاقتصادي والمالي هناك".

وأشار المصدر إلى لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، مؤكدا أن "رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي سيجتمع برئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا على هامش قمة تغير المناخ في إسكتلنديا الشهر المقبل".

ويعاني اللبنانيون من أزمات خانقة كفقدان مادتي البنزين والمازوت والأدوية من الأسواق، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أرقام قياسية.

وانهارت محادثات صندوق النقد العام الماضي وذلك يعود بشكل كبير إلى عدم تمكن النظام المصرفي والسياسيين في لبنان من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر في النظام المالي.