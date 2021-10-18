حماس تعلن عن صفقة أسرى قريبة مع إسرائيل وتكشف عن الثمن

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عن صفقة أسرى قريبة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن الإفراج عن الجنود الإسرائيليين المأسورين في غزة لن يكون له ثمن سوى الإفراج عن أسراها.