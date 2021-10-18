السعودية تطلق مشروعا "ينقب" عن السياحة... فيديو

أطلق صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية مشروع "ذا ريغ" السياحي الترفيهي في 16 أكتوبر 2021 والذي يقع في منطقة الخليج العربي.

ويمتد المشروع على مساحة تزيد على 150 ألف متر مربع، حيث يمزج بين خيارات متنوعة للضيافة والإقامة والمغامرة والتجارب الرياضية البحرية.

ويقام المشروع على منصات تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.

يعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة عن إطلاق مشروع .THE RIG

الوجهة السياحية الأولى من نوعها في العالم والتي تستمد مفهومها من منصات النفط البحرية.



للمزيد عن المشروع: https://t.co/HIkeUvi9sg#THERIGsa pic.twitter.com/it9oY5Bm6u — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) October 16, 2021

​صمم "ذا ريغ" ليكون المكان الأمثل لعشاق الرياضات الجريئة والمغامرات، حيث أنه قد صمم لينقلك إلى عالم آخر، نحو آفاق ومستويات جديدة من الاستكشاف والمغامرة.

ونشر الموقع الرسمي للمشروع دعاية تصف ميزات الزيارة، حيث كتب: انضم إلينا لتستمتع بالليل المضيء، فالاحتفالات هنا مميزة وملونة في ساحة متلألئة بالنجوم، أنت على موعد مع ليالي يحييها أشهر النجوم من فنانين ورياضيين ومحبي المغامرة.

ويحتوي المشروع على الكثير من وسائل الترفيه المائية والألعاب والملاهي كالأفعوانية وغيرها.

ويتألف المنتجع السياحي من 3 فنادق تحتوي 800 غرفة فندقية و11 مطعما.

ويضم المشروع وسائل مواصلات فارهة منها الطائرات المروحية والعبّارات السريعة واليخوت الخاصة.