القاهرة تمنع دخول الموظفين غير الملقحين إلى دوائر المحافظة اعتبارا من 15 نوفمبر

أعلنت محافظة القاهرة، اليوم الإثنين، عدم السماح بدخول أي موظف لم يتلق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى أي جهة تابعة لها.

وبحسب ما صرح به خالد عبد العال محافظ القاهرة فسوف يمنع أي موظف لم يتلق اللقاح من دخول الديوان العام للمحافظة أو أي جهة أخرى تابعة لها بعد 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب موقع "مصراوي".

ووجه المحافظ مديري المديريات بالعمل على الانتهاء من تطعيم جميع العاملين قبل التاريخ المحدد بالتنسيق مع وزارة الصحة بالقاهرة.

وأشار إلى توفير فرق ووحدات متنقلة بجميع مناطق القاهرة لتطعيم المواطنين بسهولة ويسر، مطمئنا الموظفين المتخوفين من التطعيم بأن جميع اللقاحات آمنة وفعالة.

ومساء أمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 871 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة.