الدفاع المدني السعودي يطلق تحذيرات بعد مصرع 4 أشخاص في الرياض

أطلق الدفاع المدني السعودي التحذيرات للمواطنين والمقيمين، بعد حادث سير مروع راح ضحيته أربعة أشخاص وأصيب بنتيجته خمسة آخرون إثر سقوط مركبتهم من أعلى جبال طويق بشمال غرب الرياض، المعروفة بـ"نهاية العالم".

وباشر الدفاع المدني في منطقة الرياض بمساندة عدد من الجهات بمتابعة حادث سقوط مركبة من مرتفع جبلي نتج عنه وفاة (4) أشخاص وإصابة (5) آخرين، نقلوا بوساطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

باشر مدني منطقة #الرياض بمساندة عدد من الجهات حادث سقوط مركبة من مرتفع جبلي نتج عنه وفاة (4) أشخاص وإصابة (5) آخرين - نقلوا بوساطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/uBl5hXh234 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) October 17, 2021

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين والزوار لتوخي الحيطة والحذر أثناء تنزههم في المرتفعات الجبلية والأماكن الوعرة.

تنتهي سلسلة "جبال طويق" بواحدة من أخطر حواف الجبال بالعالم الواقعة وسط نجد في #السعودية واشتهرت باسم "نهاية العالم"، أثبت العلماء أن هذا المكان كان عبارة عن قاع بحر كبير يغمر شبه الجزيرة العربية حتى بلاد الشام pic.twitter.com/RUUf2Oqi3C — عبدالكريم الناجم (@karemhamd92) May 31, 2018

ويُعرف المرتفع الجبلي (قمة جبال طويق) في السعودية باسم "نهاية العالم" ويقع على بعد 90 كيلومتراً تقريباً غربي الرياض، ويشبه المرتفع الشهير في منطقة الـ"جراند كانيون" بولاية أريزونا الأمريكية.