المفوضية العراقية: الطعون لا تغير نتائج الانتخابات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الاثنين، أن الطعون لن تغير نتائج الانتخابات البرلمانية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، مساء اليوم الاثنين، عن عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، عماد جميل محسن، أن عدد الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية قد تجاوز الألف طعن، وهذه الطعون لا تغير من نتائج الانتخابات.

وأفاد جميل محسن بأن تقديم الطعون في نتائج الانتخابات مستمر 3 أيام حتى غد الثلاثاء، ورغم اعتبار اليوم، الاثنين، عطلة، فإن تقديم تلك الطعون، مستمر، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد عملية الرد على هذه الطعون، حيث دور الهيئة القضائية للبت فيها، ومن المفترض أن تصدر الهيئة القضائية قرارات في هذا الشأن، وهي القرارات الملزمة للمفوضية.

وأعرب جميل محسن عن استعداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية لإعادة العد والفرز بهدف طمأنة المعترضين.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، أن الاعتراضات على نتائج الانتخابات هو حق "دستوري وقانوني" مكفول، في وقت حذر من التعرض إلى الأمن العام وسلامة البلد.

وجاء تصريح صالح بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي شدد خلاله على وجوب احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية، وكذلك المسار السلمي في البلد، باعتباره واجب وطني

وكانت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية قد أظهرت حصول التيار الصدري على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، تلته كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا، وحلت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا.

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