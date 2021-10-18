أرقام صادمة تكشف أعداد اللبنانيين المهاجرين خلال الأشهر الأربعة الماضية

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، عن أعداد اللبنانيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الأربعة الماضية.

ونقل موقع "بنت جبيل" اللبناني تصريحات رئيس مؤسسة لابورا الأب طوني خضرا الذي أشار إلى أن 90% من اللبنانيين الحاملين على جنسيات أجنبية غادروا لبنان".

كما أضاف، قائلا إن هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين نقلوا أعمالهم إلى خارج لبنان لانعدام الحاجات الأساسية ومنها الكهرباء والماء وغياب الأمن، بالإضافة إلى أزمة الأموال والمصارف.

وتابع في حديثه: "خرج من لبنان أول 4 أشهر من العام الحالي، حوالي 230 ألف لبناني بهدف الهجرة، و60% منهم من الطائفة المسيحية".

ويعاني اللبنانيون من أزمات خانقة كفقدان مادتي البنزين والمازوت والأدوية من الأسواق، في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى أرقام قياسية.