المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تستنكر اختطاف اثنين من موظفيها في طرابلس وسط ظروف غامضة

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اختطاف اثنين من موظفيها فور خروجهما من العمل يوم أمس.

وقالت المؤسسة في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الموظفين المختطفين هما خالد العاتي، رئيس لجنة إدارة معهد النفط الليبي، ومدحت الزياني، الموظف في شركة أكاكوس للعمليات النفطية، مطالبة بإخراجهما فورا.

ولفتت الشركة إلى أنه "مهما كانت دوافع وظروف الاختفاء، سواء اعتقال أو قبض أو خطف، فإن المؤسسة الوطنية للنفط تستنكر وبشدة هذا العمل وترفض المساس بهما دون إذن النيابة، محملة الجهات الخاطفة مسؤولية سلامتهما ورجوعهما لأسرهما سالمين.

ولا يزال الوضع الأمني في ليبيا غير مستقر، فيما تترقب البلاد إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بدعم من الأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش إن "مبادرة استقرار ليبيا تتركز على مسارين المسار الأمني العسكري والمسار الاقتصادي"، مؤكدة أن هدف المبادرة التأكيد على احترام سيادة ليبيا واستقلالها ومنع التدخلات الخارجية السلبية.