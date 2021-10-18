قوة عسكرية سودانية لتأمين حصاد 7 ملايين فدان في القضارف

دشنت شرطة ولاية القضارف والقوات المسلحة السودانية، أمس الأحد، عمليات تأمين الموسم الزراعي، بمساحة تزيد عن 7 ملايين فدان.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، مساء اليوم الاثنين، عن مدير شرطة ولاية القضارف السودانية، اللواء شرطة حقوقي، كمبال حسين كمبال، أنه انطلقت، أمس، عمليات تأمين الحصاد الزراعي، والحد من الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين.

وأكد كمبال أن عملية التأمين انطلقت بمحلية ريفي وسط القضارف، ويجيء الانتشار الشرطي والأمني بهدف الفصل بين الرعاة والمزارعين خلال عودة الرعاة من منطقة البطانة، وخلال عبورهم إلى المراعي، إضافة إلى تأمين المسارات والطرق وفض النزاعات في الأراضي الزراعية.

وذكر مدير شرطة ولاية القضارف السودانية، اللواء كمبال حسين كمبال، أن القوات الأمنية العسكرية تضم الشرطة الأمنية والمباحث الجنائية والدعم السريع والجمارك، بالإضافة إلى الشرطة السودانية، أيضا.

ومن جانبه، أشار مدير شرطة محلية ريفي وسط ولاية القضارف، العقيد شرطة عادل أحمد إبراهيم، المشرف على القوة العسكرية، أنهم ماضون في ضرب أوكار الجريمة، والحد من التعديات وحسم كل التفلتات الأمنية، وتفتيش مناطق الخمور وتجارة السلاح، فضلا عن معتادي الإجرام.

ولفت العقيد أحمد إبراهيم إلى أن تأمين حصاد محصول السمسم يأتي التزاما من الشرطة والقوات الأمنية لبلاده، من أجل الحفاظ على الاقتصاد وموارد الدولة، موضحا أن جملة مساحات السمسم المزروعة لهذا العام، والتي تجري فيها عمليات الحصاد، في هذه الآونة، فاقت 727 ألف فدان.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار السودان الآن عبر سبوتنيك