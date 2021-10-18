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    مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021

    حلب تتزين احتفاء بمناسبة المولد النبوي... صور وفيديو

    © Sputnik . Kareem Teibi
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    تحتضن أحياء مدينة حلب، اليوم، احتفالات سكانها بمناسبة المولد النبوي، مرددةً صدى الأناشيد المهللة لذكرى ولادة آخر الأنبياء محمد، وهي من أكثر الاحتفالات أهمية بالنسبة للمسلمين حول العالم.

    تتزين المدينة اليوم من جديد، فالاحتفالات مستمرة منذ الصباح حتى المساء، فيما يعيد الحلبيون إحياء عاداتهم في الاحتفال بالمولد النبوي بعد الحرب الإرهابية التي عصفت بمدينتهم وحرمتهم من هذه الاحتفالات لأعوام.

    تعج جدران ومحال سوق باب أنطاكية بالزينة والأعلام الملونة، فلهذه الذكرى مكانة خاصة في قلوب رواده الذين يحتفلون سنوياً بهذه المناسبة، كما يبين التاجر الحلبي، محمد عزيزة.

    مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021
    © Sputnik . Kareem Teibi
    مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021

     

    ويقول عزيزة في حديثه لـ"سبوتنيك": "نحتفل اليوم من جديد بذكرى المولد لنبوي الشريف بعد تحرير المدينة من رجس الإرهاب الذي حرمنا من إحياء هذه الاحتفالات، عادت مدينتنا للاحتفال بهذه المناسبة من الصباح وحتى المساء في جو من البهجة والسرور يطغى على حلب بأكملها".

    مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021
    © Sputnik . Kareem Teibi
    مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021

     

    يتحدث عزيزة عن أبرز عادات الحلبيين في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يتم تزيين الأحياء والأسواق وتوزيع الحلويات على الصغار والكبار.

    مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021
    © Sputnik . Kareem Teibi
    مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021

     

    سوق الجلوم أيضا كان له أجواءه الاحتفالية الخاصة، فالجميع هنا تملؤهم البهجة والأمل بعودة الاحتفالات لجميع أرجاء حلب كسابق عهدها.

    مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021
    © Sputnik . Kareem Teibi
    مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021

     

    سليمان جنيدية، تاجر حلبي، يؤكد أن الحلبيين لطالما اعتادوا على الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، فمدينة عريقة مثل حلب لا بد لها من وجود طقوس تراثية مرتبطة بهذه الذكرى.

    مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021
    © Sputnik . Kareem Teibi
    مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021

     

    "نقدم المامونية للجميع في هذا اليوم"، يقول جنيدية، لافتا إلى أنها الحلوى الأشهر والأكثر ارتباطاً بحلب، لذلك نوزعها على جميع المارة والأهل والأصدقاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي احتفالاً بهذا اليوم.

    • مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021
      مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021
      © Sputnik . Kareem Teibi
    • مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021
      مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021
      © Sputnik . Kareem Teibi
    • مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021
      مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021
      © Sputnik . Kareem Teibi
    • مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021
      مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021
      © Sputnik . Kareem Teibi
    • مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021
      مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021
      © Sputnik . Kareem Teibi
    1 / 5
    © Sputnik . Kareem Teibi
    مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021

     

    تمتلئ نفوس الحلبيين فرحاً اليوم، وفي كل يوم جديد يحتفلون فيه باستمرار الحياة في مدينتهم، مدينة التاريخ والأصالة والعراقة.

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