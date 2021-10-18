حلب تتزين احتفاء بمناسبة المولد النبوي... صور وفيديو

تتزين المدينة اليوم من جديد، فالاحتفالات مستمرة منذ الصباح حتى المساء، فيما يعيد الحلبيون إحياء عاداتهم في الاحتفال بالمولد النبوي بعد الحرب الإرهابية التي عصفت بمدينتهم وحرمتهم من هذه الاحتفالات لأعوام.
تعج جدران ومحال سوق باب أنطاكية بالزينة والأعلام الملونة، فلهذه الذكرى مكانة خاصة في قلوب رواده الذين يحتفلون سنوياً بهذه المناسبة، كما يبين التاجر الحلبي، محمد عزيزة.
ويقول عزيزة في حديثه لـ"سبوتنيك": "نحتفل اليوم من جديد بذكرى المولد لنبوي الشريف بعد تحرير المدينة من رجس الإرهاب الذي حرمنا من إحياء هذه الاحتفالات، عادت مدينتنا للاحتفال بهذه المناسبة من الصباح وحتى المساء في جو من البهجة والسرور يطغى على حلب بأكملها".
يتحدث عزيزة عن أبرز عادات الحلبيين في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث يتم تزيين الأحياء والأسواق وتوزيع الحلويات على الصغار والكبار.
سوق الجلوم أيضا كان له أجواءه الاحتفالية الخاصة، فالجميع هنا تملؤهم البهجة والأمل بعودة الاحتفالات لجميع أرجاء حلب كسابق عهدها.
سليمان جنيدية، تاجر حلبي، يؤكد أن الحلبيين لطالما اعتادوا على الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، فمدينة عريقة مثل حلب لا بد لها من وجود طقوس تراثية مرتبطة بهذه الذكرى.
"نقدم المامونية للجميع في هذا اليوم"، يقول جنيدية، لافتا إلى أنها الحلوى الأشهر والأكثر ارتباطاً بحلب، لذلك نوزعها على جميع المارة والأهل والأصدقاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي احتفالاً بهذا اليوم.
- مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021© Sputnik . Kareem Teibi
- مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021© Sputnik . Kareem Teibi
- مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021© Sputnik . Kareem Teibi
- مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021© Sputnik . Kareem Teibi
- مدينة حلب تتزين احتفالاً بذكرى المولد النبوي، سوريا 18 أكتوبر 2021© Sputnik . Kareem Teibi
تمتلئ نفوس الحلبيين فرحاً اليوم، وفي كل يوم جديد يحتفلون فيه باستمرار الحياة في مدينتهم، مدينة التاريخ والأصالة والعراقة.
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