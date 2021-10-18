الجيش العراقي يرد على تهديد الحشد الشعبي بـ"ضرب الإمارات بمسيرات وصواريخ"

علقت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، على تهديد الحشد الشعبي بقصف دولة الإمارات، بحجة تلاعبها في نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات مع "وكالة شفق نيوز"، إن "العراق لا يسمح أن يكون منطلقا للاعتداء على دول الجوار والمنطقة وكل دول العالم"، مؤكدا أيضا أن القوات المسلحة لن تسمح بأي تجاوز على العراق.

وكان الصحفي المقرب من الحشد الشعبي أحمد عبد السادة، أكد، في لقاء تلفزيوني، على إمكانية القيام بهجوم صاروخي على دولة الإمارات لتلاعبها بنتائج الانتخابات العراقية وتسببها بهزيمة تحالف الفتح حسب زعمه، لافتا إلى استخدام طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية لاستهداف الامارات.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية العراقية حصول التيار الصدري على 73 مقعدا من أصل 329 في البرلمان، تلته كتلة "تقدم" برئاسة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي بـ 38 مقعدا، وحلت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي على 37 مقعدا.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن الطعون لن تغير نتائج الانتخابات البرلمانية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، عماد جميل محسن، أن عدد الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية قد تجاوز الألف طعن، وهذه الطعون لا تغير من نتائج الانتخابات.

وأفاد جميل محسن بأن تقديم الطعون في نتائج الانتخابات مستمر 3 أيام حتى غد الثلاثاء، ورغم اعتبار اليوم، الاثنين، عطلة، فإن تقديم تلك الطعون، مستمر، موضحا أن الأيام المقبلة ستشهد عملية الرد على هذه الطعون، حيث دور الهيئة القضائية للبت فيها، ومن المفترض أن تصدر الهيئة القضائية قرارات في هذا الشأن، وهي القرارات الملزمة للمفوضية.

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