تسجيل
16:15 GMT18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وزير الخارجية الاميريكى كولن باول أثناء متابعته لهجمات الحادي عشر من سبتمبر

    سياسي عراقي: وزير الخارجية الأمريكي الراحل باول خطط وعمل على تدمير العراق

    © flickr.com / David Bohrer / National Archives
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110181050470244-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%88%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/

    أكد عضو حزب "تقدم" العراقي، عبد الكريم عبطان، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، الذي وافته المنية اليوم إثر مضاعفات إصابته بـ"كوفيد-19"، خطّط وعمل على "تدمير" العراق ضمن سياسة أمريكية خاطئة.

    الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش، مع وزير خارجيته، كولن باول
    © REUTERS / Reuters Photographer
    كيف نعى جورج دابليو بوش وزير خارجيته الراحل كولن باول؟
    بغداد– سبوتنيك. وقال عضو حزب "تقدم" العراقي، الذي يترأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، لـ"سبوتنيك"، إن "هذا الرجل [كولن باول] خطط وعمل لتدمير العراق ضمن الفريق الأمريكي في ذلك الوقت.. والاحتلال بحد ذاته مرفوض سواء كان من كولن باول أو من غير كولن باول، الاحتلال خلف ويلات في العراق وخلف قتلى وأيتام وأرامل وقبل ذلك كان هناك حصار وضعته الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات على العراق تسبب بوفاة خمسمائة إلى ألف طفل عراقي".

    وأضاف أن "المنظومة التي كانت تدار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ويطلقون عليها الصقور وقسم يطلقون عليهم الجمهوريون كانت سياستهم تجاه العراق سياسة خاطئة وتقديراتهم للمعركة أيضا كانت خاطئة".

    وتابع عبطان، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت سابق من الشهر الجاري: "الله يرحم الأموات لكن لن يرحم من قتل عراقيا واحدا بدون ذنب، وكل الذين شاركوا بقتل العراقيين سيحاسبهم الله في يوم ما وأيضا ستتم محاسبتهم من قبل المحاكم الدولية".

    وتوفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، اليوم الاثنين، بعد إصابته بـ"كوفيد- 19" عن عمر ناهز الـ84 عاما.

    وقالت عائلة باول في منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "لقد تم تطعيمه بالكامل، نريد أن نشكر الطاقم الطبي في مركز [والتر ريد] الطبي الوطني على علاجهم، لقد فقدنا زوجا رائعا ومحبا وأبا وجدا وأمريكيًا عظيما".

    ويعد باول أول أمريكي من أصول أفريقية يتولى منصب رئاسة قيادة الأركان العامة، تحت حكم جورج دبليو بوش الأب، خلال حرب الخليج في عام 1991، قبل أن يصبح وزيرا للخارجية، تحت رئاسة جورج بوش الإبن.

    ويعد باول من مهندسي الغزو الأمريكي للعراق، إذ أنه في 5 شباط/فبراير 2003، ألقى كلمة مطولة أمام مجلس الأمن الدولي، حول أسلحة الدمار الشامل التي يملكها العراق، متحدثا عن أدلة بحوزة الولايات المتحدة، وذلك لتبرير الغزو.

    غير أنه بعد عامين من الهجوم، عبر باول عن ندمه على هذا الخطاب ومساهمته في الغزو، مؤكدا أن الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس الأمن، سيظل "نقطة سوداء" في ملفه.

    وأوضح: "إنه فعلا نقطة سوداء لأنني كنت أنا الذي قدمته باسم الولايات المتحدة إلى العالم، وسيظل ذلك جزءا من حصيلتي".

    انظر أيضا:

    الجمهوري كولن باول: ترامب يؤجج الانقسام ويبتعد عن الدستور... لن أمنحه صوتي
    ترامب: العراق لم يمتلك أسلحة دمار شامل وكولن باول جرنا لـ"حروب كارثية" بالشرق الأوسط
    وفاة كولن باول متأثرا بمضاعفات كوفيد-19
    كيف نعى جورج دابليو بوش وزير خارجيته الراحل كولن باول؟
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    شخصان يلتقطان صورة في حقل العشب المهلي وردي اللون في حديقة وسط وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) في هانام، كوريا الجنوبية ، 18 أكتوبر 2021.
    خريف وردي... تفتح أزهار"عشب الغزلان" في كوريا الجنوبية
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... انتخابات البرلمان العراقي.. ظهور شجاع للمرأة
    انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك