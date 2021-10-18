السيسي وميركل يتفقان على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإخراج الإرهابيين

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على المضي قدما في العملية السياسية في ليبيا حتى الوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وإخراج جميع القوات الأجنبية والإرهابيين الأجانب من الأراضي الليبية.

وبحسب بيان للمتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، مساء اليوم الاثنين، تلقى السيسي اتصالاً هاتفيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من ميركل، بحثا فيه عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتي من بينها "الارتقاء بالتبادل التجاري، وتعزيز السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر (..) والتعاون في مجال مكافحة تداعيات جائحة كورونا، وموضوعات التعليم وبناء الشخصية للأجيال الجديدة من الطلاب، والتعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة".

وجاء في البيان أن الاتصال ناقش عددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، على رأسها مستجدات الأزمة الليبية، وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إلى أنه "تم التأكيد على ضرورة استمرار التشاور المكثف في هذا الملف المهم بين البلدين في الفترة الحالية".

وأوضح البيان أنه تم التأكيد على "الدور الحيوي لمصر في إطار العمل على تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي، والدور الذي اضطلعت به ألمانيا تحت قيادة المستشارة "ميركل" لتنسيق الجهود الدولية في الملف الليبي".

وأيضا، بحسب البيان تم "التوافق بشأن ضرورة المضي قدماً في العملية السياسية في ليبيا وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم، فضلاً إخراج كافة القوات الأجنبية والإرهابيين الأجانب من الأراضي الليبية".

وجاء في البيان المصري أن الاتصال ناقش أيضا تطورات القضية الفلسطينية، وآخر تطورات قضية سد النهضة، وشدد السيسي على "الموقف المصري في هذا الإطار بالتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد".

وأشاد الجانبان بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، من خلال التعاون الوثيق والشراكة بين مصر مع العديد من الشركات الألمانية العملاقة، والتأكيد على أهمية توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي لتشمل قطاعات اقتصادية وصناعية أخرى.

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