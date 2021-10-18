محمد صلاح يزين كتاب اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية في مصر

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم عرض مسيرة محمد صلاح الناجحة، والصفات الشخصية والجسمانية التي أدت لنجاحه وتميزه في المناهج الدراسية للصفوف الأول والثاني الإعدادي، ثم عرضه كنموذج رائع للبطل القدوة، الذي يهتم بتقديم الدعم المعنوي والمادي لأهل بلده في الصف الأول والثاني الثانوي.
وشددت الوزارة، على ضرورة معرفة التلاميذ حياة اللاعب المصري، واصفة إياه بأنه "أحد الشخصيات الرياضية الناجحة في مجال كرة القدم"، مؤكدة أنها تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجميع التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية.
وكانت مديرة مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم المصرية نوال شلبي، قالت في تصريحات مع "صحيفة الوطن المصرية" إن "مسيرة محمد صلاح سيتم تدريسها في مادة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية"، واصفة إياه بـ"أحد الشخصيات المصرية الناجحة في مجال الرياضة و تحديدا كرة القدم".
وأكدت شلبي، أن "الهدف من إدراج شخصية صلاح ضمن المناهج التعليمية هو التعرف على الدور الذي قام به اللاعب في دعم بلاده، وأن ذلك سيرفع من الكفاءة اللغوية في صفوف التلاميذ"، مشيرة إلى أنه سيتم عرض مسيرة صلاح والصفات الشخصية والجسمانية التي أدت إلى نجاحه في مشواره التعليمي أو الكروي.
يذكر أن مسيرة محمد صلاح الكروية انطلقت من نادي المقاولون العرب قبل أن يحترف في أوروبا من بوابة نادي بازل السويسري سنة 2012، ليتنقل بعدها بين فرق تشيلسي، وفيورنتينا وروما من ثم الوصول في صيف 2017 إلى نادي ليفربول الذي يلعب في صفوفه حاليا.
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