زلزال قوته 6.2 ريختر يضرب شرق المتوسط... سكان مصر شعروا به

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية في مصر، في بيان له، إن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية صباح اليوم.

وتابع بيان المعهد، أن الهزة الأرضية وقعت شرق كريت، وذلك على بعد 390 كم شمال محافظة الإسكندرية.

وأكد المعهد أن الهزة وقعت في تمام الساعة السابعة و32 دقيقة صباحا، بتوقيت القاهرة.

وبلغت قوة الهزة الأرضية 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وأشار بيان المعهد إلى عدم وقوع أي خسائر أو أضرار جراء الزلزال في مصر.

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