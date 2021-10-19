8 ولايات جزائرية تشهد رياحا قوية محملة بالرمال

تشهد 8 ولايات جزائرية، اليوم الثلاثاء، رياحا قوية تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة.

وبحسب صحيفة "النهار" المحلية، فإن هذه الرياح التي تهب على ولايات جنوبي البلاد ستكون مصحوبة بتطاير كثيف للرمال اعتبارا من منتصف النهار وصولا إلى منتصف الليل.

وستهب هذه الرياح على ولايات عين صالح، ورقلة، وإيليزي وبرج باجي مختار، وأدرار، وتيميمون والمنيعة.

وبشكل عام، تشهد أجواء الجزائر اليوم الثلاثاء طقسا صافيا على معظم ولايات وسط وشمالي البلاد مع حرارة عظمى (23)، فيما ستكون درجة الحرارة الصغرى (14) مئوية، بحسب موقع "طقس العرب".