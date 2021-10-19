قمة ثلاثية جديدة بين مصر وقبرص واليونان... الجولة التاسعة تقيم الجولات السابقة

يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جولة جديدة من قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص.

وتعقد الجولة التاسعة من القمة الثلاثية في العاصمة اليونانية أثينا.

وبدأت هذه القمة الثلاثية بجولتها الأولى عام 2014، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن القمة تعمل على تقييم ما تحقق من خلال جولاتها السابقة، كذلك تزيد التشاور السياسي بين الدول حول منطقة شرق المتوسط.

ويلتقي السيسي برئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وكذلك الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، لبحث التعاون بين مصر وقبرص واليونان.

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