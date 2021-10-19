أوكرانيا تعلن عن نجاح عمليتها الخاصة في شمال شرق سوريا

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا نفذت العملية الخاصة الرابعة لإجلاء المواطنين من سوريا، ويجري إعداد العملية الخامسة والأخيرة.

وكتبت ماليار على صفحتها الخاصة عبر منصة "فيسبوك": "في عام 2017، أصبح من المعلوم أن هناك مواطنين من أوكرانيا (نساء وأطفال) في مخيمين مغلقين في شمال شرقي سوريا، منذ نهاية عام 2020، بدأت مديرية المخابرات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، في تنفيذ عمليات خاصة لإجلاء المواطنين الأوكرانيين من سوريا اليوم تم تنفيذ رابع عملية من هذا القبيل".

وأشارت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إلى أنه من المخطط إجراء عملية خامسة وأخيرة، سيتم بعدها إجلاء جميع الأوكرانيين من منطقة شمال شرق سوريا. وذكرت بأن 11 أسرة من المواطنين الأوكرانيين لا تزال هناك، حيث تم إخراجهم من مخيم الهول استعداداً للإجلاء، لكنهم الآن في الحجر الصحي.

وبحسب قناة "دوم" التلفزيونية، فقد تم إجلاء خمسة مواطنين أوكرانيين من مخيم روج المغلق في شمال شرق سوريا، وهم امرأة مع أطفالها الأربعة حيث قطنوا فيه لما يقرب من ثلاث سنوات، وتعمل السلطات الأوكرانية حاليا، على تقديم المساعدة والدعم في السكن، والوثائق وتوفير فرصة العمل والمدارس ورياض الأطفال.