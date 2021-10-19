خرجت ولم تعد... هاشتاغ "المفقودة نوف القطحاني" يتصدر تويتر السعودية

وتصدر هاشتاغ (وسم)، "المفقودة نوف القطحاني" تويتر في السعودية، وسط تداول صورتها ومعلومات عنها في محاولة لتسهيل عملية البحث.
صورة نوف المفقودة في الرياض بحي الموسى ليسهل التعرف عليها ،— محمد آل جاسم التميمي (@M_tmemi) October 18, 2021
الله يحفظك يانوف ويحميك بعينه التي لاتنام .
#المفقودة_نوف_القحطاني pic.twitter.com/pzNmWvHpSl
وفُقدت نوف القحطاني منذ 24 ساعة في حي الموسى بالرياض، عندما خرجت لإلقاء القمامة في صناديق أمام منزلها مباشرة، بحسب رواية والدتها، على ما نقل موقع "عاجل" المحلي.
🔴🔴تكفون شوفوا و شاركوا 🔴🔴— ً (@1iTeacher) October 18, 2021
يارب يارب ردها لأهلها سالمة يارب #المفقودة_نوف_القحطاني pic.twitter.com/17O9y4IStS
وقال مغردون على صلة بأهلها إن أجهزة الأمن اكتشفت أن الكاميرا المثبتة على باب منزلها والتي يمكن أن تكشف ما حل بها لم تكن تعمل.
#المفقوده_نوف_القحطاني— مـغــترب (@ij0ji1) October 19, 2021
الله يردها لعائلتها معافى ان شاءالله
لكن فيه اختلاف ب الشنط شوفو جميع كميرات الشارع الله يستر عليها ويصبر اهلها pic.twitter.com/44dd1E1CDh
وأبدى معلقون تعاطفهم مع ذوي نوف القحطاني، ودعوا إلى نشر صورها علَّ ذلك يكون سببا في الكشف عن مصيرها.
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