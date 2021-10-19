خرجت ولم تعد... هاشتاغ "المفقودة نوف القطحاني" يتصدر تويتر السعودية

خرجت الطفلة السعودية نوف القحطاني (11 عاما)، من منزلها في العاصمة الرياض لتلقي القمامة في مهمة تستغرق دقائق معدودة على أقصى تقدير، إلا أنها لم تعد مجددا واختفت في ظروف غامضة.

وتصدر هاشتاغ (وسم)، "المفقودة نوف القطحاني" تويتر في السعودية، وسط تداول صورتها ومعلومات عنها في محاولة لتسهيل عملية البحث.

صورة نوف المفقودة في الرياض بحي الموسى ليسهل التعرف عليها ،

الله يحفظك يانوف ويحميك بعينه التي لاتنام .

#المفقودة_نوف_القحطاني pic.twitter.com/pzNmWvHpSl — محمد آل جاسم التميمي (@M_tmemi) October 18, 2021

وفُقدت نوف القحطاني منذ 24 ساعة في حي الموسى بالرياض، عندما خرجت لإلقاء القمامة في صناديق أمام منزلها مباشرة، بحسب رواية والدتها، على ما نقل موقع "عاجل" المحلي.

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يارب يارب ردها لأهلها سالمة يارب #المفقودة_نوف_القحطاني pic.twitter.com/17O9y4IStS — ً (@1iTeacher) October 18, 2021

وقال مغردون على صلة بأهلها إن أجهزة الأمن اكتشفت أن الكاميرا المثبتة على باب منزلها والتي يمكن أن تكشف ما حل بها لم تكن تعمل.

#المفقوده_نوف_القحطاني



الله يردها لعائلتها معافى ان شاءالله



لكن فيه اختلاف ب الشنط شوفو جميع كميرات الشارع الله يستر عليها ويصبر اهلها pic.twitter.com/44dd1E1CDh — مـغــترب (@ij0ji1) October 19, 2021

وأبدى معلقون تعاطفهم مع ذوي نوف القحطاني، ودعوا إلى نشر صورها علَّ ذلك يكون سببا في الكشف عن مصيرها.

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