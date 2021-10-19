1250 طعناً على نتائج الانتخابات العراقية

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أنها تلقت أكثر من 1250 طعنا على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال مهند مصطفى، عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات: "تسلمنا أكثر من 1250 طعناً على نتائج الانتخابات"، لافتا إلى أن تقديم الطعون سينتهي رسمياً غدا، ما يعني أن مكاتب المفوضية في العراق لن تقبل أي طعن بعد هذا التاريخ.

وعن طريقة التعامل مع تلك الطعون، أوضح مصطفى أنهم يتعاملون عن طريق "مطابقة البيانات والأدلة مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية ثم ترفع لمجلس المفوضين ومنه للهيئة القضائية الأعلى".

ولفت عضو الفريق الإعلامي إلى أن المطالبة بعد فرز الأصوات الانتخابية ستأخذ في الحسبان، لكنه أوضح أنها ستقتصر "على الصناديق التي عليها شكاوى وطعون فقط" مشددا على أن "إجراء عد وفرز شامل لجميع الأصوات يتطلب قراراً من المحكمة الاتحادية حصراً".

ومدللا على ما قال إنها نزاهة الانتخابات العراقية الأخيرة، أشار مصطفى إلى أن المفوضية تلقت "58 شكوى في يوم الاقتراع العام من أصل 55041 محطة وهذا العدد القليل دليل على نزاهة العملية الانتخابية".

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات العراقية، كانت قد أعلنت أن "الفترة ما بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها ستكون 20 يوما".

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