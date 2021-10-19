"حارس الجنوب"... تدريب عسكري ينفذ لأول مرة بين قوات المشاة السودانية وحرس الحدود المصري

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك "حارس الجنوب ــ 1" والذي يستمر حتى 29 أكتوبر الجاري.

وتجرى فعاليات التدريب بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وينفذ لأول مرة بين الجانبين بمشاركة عناصر من حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود.

وبحسب بيان للقوات المسلحة المصرية نشره موقع "بوابة الأهرام"، يتضمن "التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات بهدف توحيد المفاهيم القتالية وصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين".

وأشار البيان إلى أنه من بين فعاليات "حارس الجنوب-1" إقامة معرض للأسلحة والأجهزة والمعدات التى تستخدم حديثاً فى مجال حرس الحدود ومكافحة عمليات التهريب والتسلل.

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