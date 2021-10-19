العراق يضم سفينتين جديدتين إلى أسطوله البحري بتمويل ياباني

قالت تقارير إعلامية إن العراق سيضم، الفترة المقبلة، سفينتين جديدتين إلى أسطوله البحري، بتمويل ياباني.

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن شركة كولومبيا دوكيارد قد انتهت من تصنيع سفينتين إحداهما باسم "الفاو" والأخرى باسم "شط العرب".

وأكدت أن السفينتين قد تم إرسالهما بالفعل إلى العراق على متن السفينة العملاقة "ديفلوبمينت واي".

وعن تمويل تلك العملية، أوضحت أنه "تم تمويل المشروع في إطار قروض المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي".

وأشارت إلى أن الشركة العامة للموانئ العراقية كانت قد وقعت مع شركة تويوتا اليابانية وتعاقدت على أعمال بناء السفن مع شركة كولومبيا دوكيارد".

وكان وزير النقل ناصر حسين الشبلي، قد أكد في وقت سابق، أن وزارته عازمة على شراء باخرتين جديدتين من اجل تطوير الأسطول البحري.

جدير بالذكر أنه وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، حصولها على تعويضات من شركة "تويوتا" اليابانية، لتأخرها في إكمال العقد الخاص بهاتين السفينتين.

وقالت الشركة في بيان لها إن ذلك جاء على خلفية تأخر "تويوتا" عن تصنيع وحدتين بحريتين تدخلان ضمن مشاريع القرض الياباني للمرحلة الثانية، وفق وكالة "بغداد اليوم".

وأضاف أن الشركة العراقية أرسلت وفدا اللتفاوض مع "تويوتا" في العاصمة الأردنية عمان، حول عدم إمكانية الشركة اليابانية تنفيذ إنشاء الوحدتين في الوقت المحدد، مؤكدا أن الوفد العراقي المفاوض أفاد بأن الشركة اليابانية قدمت تعويضات إضافية تضمنت معدات ومواد احتياطية، مشيرا إلى أن "تويوتا" عزت التأخير إلى جائحة "كورونا".

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